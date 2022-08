Dzieje się na obozie Lewandowskiej. Niesamowite, kto tam się pojawił

Amanda Gawron Po gwizdku

Anna Lewandowska opuściła niedawno słoneczną Hiszpanię i wróciła na jakiś czas do Polski, by poprowadzić obóz treningowy Camp by Ann. Co roku w Dojo Stara Wieś pojawiają się znane nazwiska, by zaczerpnąć wiedzy o treningach fitness i podstawach zdrowego odżywiania. W tym roku u boku żony Roberta Lewandowskiego trenują także inne WAGs.

Zdjęcie Agata Sieramska i Julia Bednarek pojawiły się na obozie Anny Lewandowskiej / Instagram / East News