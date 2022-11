Działaczka partii politycznej uderza w Lewandowskich. Wywołała burzę

Na krótko przed wylotem na mundial o Robercie Lewandowskim znów zrobiło się głośno. I to nie z powodu czerwonej kartki , która wykluczyła go z kilku kolejnych spotkań w barwach FC Barcelony . 34-letni piłkarz wraz z żoną Anną postanowili wesprzeć Centrum Zdrowia Dziecka i przekazali placówce pół miliona złotych . "Lewy" w ramach akcji przekazał na aukcję koszulkę Bayernu Monachium , trykot, w których po raz setny wystąpił w barwach narodowych oraz buty piłkarskie .

Oficjalny fanpage Centrum Zdrowia Dziecka podziękował Lewandowskim za dołączenie do akcji. "Serdeczne podziękowania dla Fundacji Positive Ways oraz Anny i Roberta Lewandowskich za zakup dwóch specjalistycznych aparatów do znieczulenia, które już pracują na Bloku Operacyjnym. Sprzęt o wartości 500 tys. zł do tej pory był wykorzystany przy niemal 100 zabiegach. To już kolejne wsparcie Anny i Roberta Lewandowskiego dla naszego szpitala, który razem z żoną od wielu lat wspierają IPCZD. Ania i Robert m.in. przekazali środki dla Kliniki Neurochirurgii oraz wsparli remont Oddziału Rehabilitacji."