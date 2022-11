Duże problemy Messiego przed meczem z Polską. Wieszczą niezły skandal!

Dalej gorąco wokół zachowania Messiego po meczu z Meksykiem. Kibice oburzeni

Wokół zachowania Messiego jest naprawdę gorąco. Nastroje stara się chłodzić David Faitelson , który zresztą ma możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Jego profil na Twitterze obserwują bowiem 4 miliony osób z całego świata. To sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych globu.

Według niego w geście piłkarza nie ma co doszukiwać się pogardy. "Alvarez się myli. To nie jest w stylu Messiego. To piłkarz, który szanuje innych. Koszulka leżała na podłodze, a on prostuje nogę, żeby zdjąć buta. Nie wymyślajmy bzdur tam, gdzie ich nie ma. Argentyna wygrała i koniec kropka" - ocenił.