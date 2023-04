Dramatyczne zwierzenie młodego piłkarza. "Jestem śmiertelnie chory"

Choć od tamtej pory medycyna poszła do przodu, nadal nie wynaleziono leku, który byłby w stanie zatrzymać nieuleczalną chorobę. Obecnie walczy z nią m.in. były bramkarz FC Barcelony Juan Carlos Unzue . Teraz do tego grona dołączył pochodzący ze Szwecji Jesper Bjorkman .

Szwedzki piłkarz choruje na stwardnienie zanikowe boczne. "Widziałem tylko śmierć"

29-latek w swojej karierze miał okazję grać dla kilku znanych klubów, w tym m.in. Helsingborgs IF , Gefle IF i AFC Eskilstuna . W 2022 roku zasilił szeregi klubu Angelholms FF , gdzie miał okazję grać w latach poprzednich. Niestety, jego przygoda w tym zespole nie trwała długo. Wraz z końcem sezonu 2022 Bjorkman zmuszony był przejść na sportową emeryturę . Teraz zdecydował się porozmawiać z dziennikarzami portalu Helsingborgs Dagblad i opowiedział o chorobie, która zniszczyła jego życie.

Szwed tragiczną diagnozą usłyszał pod koniec 2022 roku, po tym, gdy doznał urazu obojczyka. Wówczas pojawiło się u niego dziwne uczucie osłabienia w lewej ręce, piłkarz był jednak pewien, że jest to związane z jego kontuzją. Później jednak okazało się, że 29-latek cierpi na stwardnienie zanikowe boczne (ASL). Jest to choroba, która na ten moment jest nieuleczalna. Cierpiące na to schorzenie osoby z początku odczuwają jedynie osłabienie mięśni, z czasem jednak tracą zdolność do wykonywania podstawowych czynności, takich jak m.in. chodzenie, mówienie, czy oddychanie.