Dramat żony Daniego Alvesa. "Kazali jej natychmiast opuścić dom"

39-latek kilkakrotnie zmieniał już swoje zeznania. Najpierw znany sportowiec twierdził, że nie zna kobiety, która oskarża go o gwałt. Następnie oznajmił, że rzeczywiście doszło do stosunku płciowego z ofiarą, jednak kobieta wyraziła na to zgodę. Później zmienił narrację i powiedział, że to on został ofiarą napaści seksualnej. Finalnie wyjawił, że do kontaktu fizycznego doszło za obopólną zgodą. Dodał też, że przez cały wieczór pomiędzy nim a 23-latką czuć było seksualne napięcie.