Dramat w rodzinie Messiego. Napad z bronią w ręku, padły strzały

Leo Messi swoją ukochaną poznał jeszcze w czasach, gdy oboje byli dziećmi. Argentyńczyk od najmłodszych lat brylował na boiskach, a jego partnerka wspierała go na dobre i na złe. Po wielu latach wspólnego życia piłkarz i modelka postanowili sformalizować swój związek i stanęli na ślubnym kobiercu, gdzie powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Antonela Roccuzzo należy do grona tych WAGs, które swoją popularność i grube miliony na koncie zawdzięczają nie tyle swoim drugim połówkom, co własnej działalności biznesowej. Argentynka od wielu już lat spełnia się w roli modelki, influencerki oraz business woman. Jej bliscy, co ciekawe, także nie mogą narzekać na życie w biedzie. Rodzice kobiety od długiego już czasu są właścicielami dobrze prosperującego supermarketu, a na swoim biznesie zarabiają grube pieniądze. Niestety, ich działalność nie wszystkim się podoba.