Dramat Neymara. Najpierw bandyci chcieli uprowadzić jego córkę, a teraz to

Neymar w ostatnim czasie nie może narzekać na nadmiar szczęścia. Brazylijski napastnik w październikowym meczu "Canarinhos" z Urugwajem w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2026 doznał uszkodzenia łąkotki oraz zerwania więzadła krzyżowego w kolanie . Tak poważna kontuzja, zdaniem portalu "Globo", może wykluczyć 31-letniego gwiazdora z gry nawet na... dziewięć miesięcy.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się dramatyczna wiadomość. Jak poinformował wówczas dziennik "Mundo Deportivo", 7 listopada trzech bandytów włamało się do domu rodziców partnerki sportowca . Jak twierdzą dziennikarze, uzbrojeni mężczyźni planowali uprowadzić bliskich piłkarza, a ich celem była właśnie córka 31-letniego sportowca . Całe szczęście Bruny Biancardi i nowonarodzonej Mavie nie było wówczas w posiadłości.

Neymar opłakuje śmierć bliskiej przyjaciółki

Jak się okazuje, to nie jedyna tragedia, jaka dotknęła w ostatnim czasie brazylijskiego piłkarza. Opłakuje on bowiem śmierć swojej bliskiej przyjaciółki, Luany Andrade. 29-letnia modelka i influencerka zdecydowała się na operację plastyczną, podczas której doszło u niej do zatrzymania akcji serca. Niedługo później kobieta zmarła na oddziale intensywnej terapii z powodu zatorowości płucnej.