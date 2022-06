Dodatkowe wsparcie dla naszych rywali. Holenderska WAG zachwyca w sieci

Frenkie de Jong nie należy do piłkarzy, którego życie miłosne jest pełne dramatów. 25-latek poznał swoją ukochaną jeszcze w liceum i od tamtego czasu są niemalże nierozłączni.

Mikky Kiemeney wspiera reprezentanta Holandii i często pojawia się na meczach de Jonga. Niewykluczone, że na dodatkowe wsparcie z trybun Holender będzie mógł liczyć również podczas meczu 3. kolejki Ligi Narodów z Polską.

To ona skradła serce holenderskiego piłkarza! Kim jest Mikky Kiemeney?

Ukochana Frenkiego de Jonga urodziła się w kwietniu 1998 roku. To, co połączyło tę dwójkę to zapewne miłość do sportu. W latach szkolnych Kiemeney uprawiała bowiem hokej na trawie, w 2015 roku Holenderka zadebiutowała nawet w kobiecej drużynie HC Den Bosch.

Teraz kariera sportowa Kiemeney zeszła na drugi plan, a swoje zamiłowanie do sportu ukochana de Jonga pokazuje wspierając go podczas meczów.

Ukochana reprezentanta Holandii spełnia się zawodowo jako projektantka. 24-latka jest właścicielką marki "MIKKY KI", produkującą odzież i akcesoria. Ponadto, holenderska WAG jest także influencerką, na swoim koncie ma także współprace ze znanymi firmami. Nic dziwnego więc, że jej profil na Instagramie przyciągnął już ponad 1,5 mln użytkowników.

