Doda opowiedziała o swoich relacjach z Mariną Łuczenko-Szczęsną

40-letnia artystka wspomniała jednak, że z czasem jej podejście do żony Wojciecha Szczęsnego się zmieniło. Kiedy Marina zaszła w pierwszą ciążę z piłkarzem i wylała się na nią fala hejtu, to właśnie była żona Radosława Majdana stanęła w jej obronie. "Pamiętam, że odbierałam nagrodę Plejady za jakieś tam x-lecie działalności i była (Marina Łuczenko - przyp.red.) w ciąży, pierwszej, i po prostu to, jaki pojazd po niej robili w trakcie tej ciąży... Portale to bardzo podkręcały, że "utrzymanka", że "gdyby nie Szczęsny to nic"... I ja w sumie nie miałam z nią żadnego kontaktu, ale weszłam na scenę i wiedziałam, że to będzie miało rozgłos - to moje przemówienie, więc poświęciłam tę przemowę, żeby ludźmi wstrząsnąć, żeby ta branża zaczęła negować tego typu zachowania" - zdradziła.