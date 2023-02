Choć od rozstania Gerarda Pique i Shakiry minęło już wiele miesięcy, echa sprawy wcale nie milkną. Głównie dlatego, że atmosferę podgrzewają sami zainteresowani. Wokalistka uderzyła w byłego ukochanego w naturalny dla siebie sposób i zaatakowała go w piosence . "Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Roleksa na Casio . Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem" - zaśpiewała, a jej utwór szybko stał się hitem i zebrał miliony wyświetleń.

Co na to emerytowany piłkarz Barcelony ? Zdecydował się "odpowiedzieć" i pod siedzibę Kings League przyjechał... Twingo. Oprócz tego ogłosił, że firma Casio będzie jednym ze sponsorów wspomnianej ligi, której zresztą jest pomysłodawcą. Potem poszedł o krok dalej i publicznie potwierdził swój związek z następczynią Kolumbijki. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z Clarą Chią Marti .

Od tamtej pory para właściwie się nie ukrywa. Do sieci trafiło nagranie dokumentujące ich wspólny spacer po Barcelonie .

Gerard Pique i Clara Chia Marti zaczepieni na ulicy. Wdali się w rozmowę z reporterem