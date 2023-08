David Beckham zatrudnił ochroniarza dla Leo Messiego. I to nie byle jakiego

Paris Saint-Germain pożegnało się ostatnio z kilkoma kluczowymi zawodnikami, którzy jeszcze do niedawna stanowili filar francuskiego zespołu. Najpierw z szeregów "Paryżan" odszedł Lionel Messi, wkrótce potem dołączył do niego Neymar. Brazylijczyk obrał dość popularny obecnie kierunek, Arabię Saudyjską i dołączył do klubu Al Hilal. Lionel Messi natomiast po wielu latach gry w ligach europejskich przeniósł się latem tego roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie zasilił szeregi należącej do Davida Beckhama drużyny - Interu Miami.