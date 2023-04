David Beckham w nowym dokumencie opowiada o życiu z nerwicą natręctw

Mam taki wewnętrzny przymus, że muszę mieć wszystko w jednej linii albo wszystko parami. Wkładam puszki Pepsi do lodówki, a jeśli jest o jedną za dużo, to wkładam do szafki lub gdzie indziej

Tak specyficzne zachowania muszą także oddziaływać na innych członków rodziny. "To dziwne, wiem. I nie sądzę, by mojej żonie się to podobało. Ale nie znoszę sytuacji, gdy schodzę rano na dół i widzę nieumyte kubki, talerze, przedmioty leżące nie tam, gdzie powinny leżeć" - wyjawia "Becks". W klipie ujawnionym przez "Guardiana" jest nawet moment, w którym ekipa filmowa jest pod wrażeniem czystości w kuchni Beckhama. "Jest po prostu bardzo perfekcyjny" - krótko skomentowała to jego żona, Victoria Beckham.