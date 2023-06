Dani Alves wkrótce stanie przed sądem. Hiszpańskie media podały datę

Na początku gwiazdor twierdził, że nie zna kobiety, która oskarża go o gwałt. Po jakimś czasie przyznał, że między nim a 23-latką rzeczywiście doszło do zbliżenia, jednak kobieta wyraziła na to zgodę. Następnie piłkarz złożył zeznania, które z pewnością zaskoczyły niejedną osobę. 40-latek stwierdził bowiem, że to on został ofiarą napaści. Ostatecznie jednak stwierdził, że do stosunku doszło za obopólną zgodą, a swoje zeznania zmieniał kilka razy, ponieważ nie chciał, by o zdradzie dowiedziała się jego żona.