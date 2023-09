Dani Alves się nie poddaje. Wysłał żonie list. Modelka ujawnia jego treść

W całym tym szaleństwie nauczyłem się, że lepiej jest być we dwoje niż samemu. Gdy jeden upadnie, drugi go podnosi, gdy jednemu jest zimno, drugi go rozgrzewa. Tacy jesteśmy. Dziękuję za twój sprzeciw, za twoją odporność, za to, że się nie poddałaś. Zawsze mówiłem, że jesteś tym, o czym zawsze marzyłem, ale teraz mówię, że jesteś kimś więcej, nie mogłem nawet o tym marzyć. Wiem, że nie lubisz samotności i wiem, jakie to wszystko jest dla ciebie trudne, ale to wszystko przeminie i damy radę. Razem to przetrwamy. To niesamowite, że wciąż mam motyle w brzuchu, kiedy do ciebie idę, to niesamowite, że po tak długim czasie czuję do ciebie wielką miłość... Niesamowita jest świadomość tego, że jesteś tam i odwzajemniasz wszystko. Cokolwiek, gdziekolwiek, ale zawsze z tobą. Kocham cię na zawsze

~ można przeczytać we wpisie kobiety.