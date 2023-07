Dani Alves nie pozwoli żonie odejść? Zaskakujące doniesienia z Hiszpanii

Ten rok z pewnością nie będzie należał do udanych, jeśli chodzi o Daniego Alvesa. Brazylijski gwiazdor w styczniu trafił do aresztu po tym, jak młoda kobieta oskarżyła go o napaść seksualną. Wkrótce potem media poinformowały o tym, że żona 40-latka Joana Sanz wniosła do sądu papiery rozwodowe. Kobieta oznajmiła jednak, że mimo chęci zakończenia związku małżeńskiego, nadal będzie wspierać ukochanego w tak trudnym dla niego czasie. Problem jednak w tym, że piłkarz… nie chce dać żonie odejść. Jak donoszą zagraniczne media, były gwiazdor Barcelony robi wszystko, by nie dopuścić do rozwodu.