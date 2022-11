Czułości Lewandowskich w Katarze. Tak Anna pocieszała Roberta po meczu

Po wszystkim zawodnik reprezentacji Polski i Barcelony mógł znaleźć pocieszenie w ramionach swojej żony, która przyleciała do Kataru , by go wspierać i osobiście obejrzeć mecz z Meksykiem. A teraz... zbiera za to krytykę . Wielu internautów twierdzi, że przez liczne kontrowersje wokół państwa-gospodarza wcale nie powinna lecieć na mundial.