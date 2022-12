Czułe sceny z Emmanuelem Macronem i jego żoną na meczu. Emocje wzięły górę

Pod koniec mundialu Emmanuel Macron postanowił osobiście wesprzeć piłkarzy walczących o trofeum. Wybrał się do Kataru na półfinałowy mecz z Marokiem , za co musiał przyjąć dużo głosów krytyki. "I mamy wideo na social mediach z Twoich wojaży. Kto płaci za tę podróż w obie strony dwoma samolotami prezydenckimi, aby zobaczyć mecz piłki nożnej? My?", "Przypominają, aby oszczędzać energię i dbać o środowisko! A tymczasem prezydent jedzie do Kataru na mecz" - irytowali się jego rodacy w komentarzach w sieci.