Na to czekali wszyscy kibice futbolu. W kolejnych miesiącach reprezentanci europejskich krajów walczyć będą o awans do piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Na długiej liście chętnych do rywalizacji o końcowe trofeum znaleźli się także "Biało-Czerwoni". Robert Lewandowski i spółka eliminacje do wielkiej imprezy piłkarskiej rozpoczną 24 marca od meczu z Czechami. Starcie to odbędzie się w Pradze.