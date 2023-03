Leo Messi po mundialu w Katarze nieco spuścił z tonu. O ile, z reprezentacją wywalczył złoty puchar, o tyle z klubem nie osiąga sukcesów. W środę Paris-Saint Germain odpadł z Ligi Mistrzów. Podopieczni Christophe'a Galtiera przegrali z mistrzami Niemiec. Francuskie media były bezlitosne wobec piłkarzy. Pod ostrzałem ekspertów znaleźli się czołowi zawodnicy, w tym Leo Messi, którego transfer do Francji był szeroko komentowany za granicą. Jego statystyki na boisku pozostawiają wiele do życzenia. Po meczu 35-latek sam udał się do szatni. Porażka w LM bardzo go zabolała.