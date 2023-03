Po przeprowadzce, Ronaldo wystawił na sprzedaż swoją posiadłość w Anglii. W Arabii za to zamierza mieszkać w pałacu jak król. Utytułowany zawodnik jest również właścicielem marki "CR7", która zajmuje się produkcją bielizny i posiada w swoich garażach wiele drogich aut. Na to wszystko muszą jednak pracować ludzie. 38-latek zatrudnia wiele osób, które, co ciekawe, muszą najpierw podpisać specjalne oświadczenie.