Zaledwie kilka miesięcy później angielskie media zaczęły rozpisywać się o coraz to gorszych relacjach między Ronaldo a Manchesterem United . Gwiazdor nie ukrywał, że powrót do tego klubu miał być dla niego szansą na występy w Lidze Mistrzów. Gdy jednak okazało się, że ekipa Erika ten Haga nie weźmie udziału w rozgrywkach, Portugalczyk zaczął po cichu rozglądać się za innym klubem.

Punktem kulminacyjnym okazała się rozmowa Cristiano z Piersem Morganem, w której piłkarz uderzył we władze klubu, trenera i kolegów z drużyny. W listopadzie, zaledwie kilka dni po rozpoczęciu mistrzostw świata w Katarze Manchester United poinformował kibiców o zakończeniu współpracy z Cristiano Ronaldo . Fani portugalskiego gwiazdora obawiali się, że zakończy on rok bez nowego klubu. Szczęście uśmiechnęło się jednak do CR7, który ostatecznie zasilił szeregi saudyjskiego klubu Al-Nassr.