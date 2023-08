Cristiano Ronaldo odsuwa się od rodziny? Jego brat zaskoczył wyznaniem

Cristiano Ronaldo po wielu latach gry w ligach europejskich na początku tego roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej , gdzie występuje obecnie w barwach klubu Al-Nassr . Portugalczyk na Bliski Wschód przeniósł się wraz z najbliższymi - partnerką Georginą Rodriguez oraz dziećmi.

Choć "CR7" jest obecnie jedną z największym gwiazd klubu i zarabia w Rijadzie ogromne pieniądze, nie oznacza to wcale, że jego życie jest idealne. Utytułowany napastnik nie ma teraz zbyt wiele czasu wolnego i nie może pozwolić sobie na tak częste "wypady" do ojczyzny, która oddalona jest o ponad 7 tys. kilometrów od stolicy Arabii Saudyjskiej. Przez to jego kontakt z pozostałymi członkami rodziny stał się bardzo ograniczony.