Cristiano Ronaldo na samym szczycie listy. Kosmiczne liczby na jego koncie

Cristiano Ronaldo od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. W ubiegłym roku Portugalczyk dokonał przełomowej decyzji . Po burzliwym rozstaniu z władzami Manchesteru United , zawodnik został na jakiś czas bez pracodawcy. Szczęście uśmiechnęło się zaskakująco szybko do "CR7", który na początku stycznia zasilił szeregi saudyjskiego Al-Nassr . 38-letni piłkarz podpisał 2,5 letni kontrakt . Na mocy tej umowy ma zarabiać aż 200 mln euro za sezon gry . Sportowiec rozbił bank, bowiem jest to zdecydowanie najwyższa umowa w historii piłki nożnej.

"Pobiłem wszystkie rekordy w Europie, a teraz chcę zrobić to samo w Arabii. Otrzymałem wyjątkowy kontrakt, a to dlatego, że sam jestem wyjątkowy, więc to normalne" - skomentował swój transfer "CR7".