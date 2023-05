Córka Guardioli błyszczała na mistrzowskiej fecie. Znów było o niej głośno

Kibice Manchesteru City mają powody do dumy. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę 10 czerwca w Stambule zmierzy się z Interem Mediolan w finale Ligi Mistrzów. Co więcej, teraz "The Citizens" zapewnili sobie również mistrzostwo Anglii. Na murawie pojawiła się córka głównego szkoleniowca, która świętowała wywalczenie tytułu z ojcem. Pochwaliła się w mediach fotkami z tego wydarzenia.