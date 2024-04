Szansę na triumf w Lidze Mistrzów Manchester City ma także w tym sezonie. Aby jednak powalczyć o końcowe trofeum "The Citizens" muszą najpierw pokonać Real Madryt w drugim meczu ćwierćfinałowym, który rozpocznie się 17 kwietnia o godzinie 21.00 . Pep Guardiola postanowił dać Walkowi szansę i umieścił go w wyjściowej jedenastce na to spotkanie . Trudno jest jednak przewidzieć, czy reprezentant Anglii będzie w stanie w pełni skupić się na rywalizacji. Zaledwie dni temu temu bowiem w jego życiu prywatnym doszło do sporej zmiany.

Kyle Walker został ojcem. Annie Kilner urodziła mu czwartego syna

Kilka miesięcy temu małżeństwo pary, która do niedawna wychowywała wspólnie 11-letniego syna Romana, siedmioletniego syna Riaana i pięcioletniego Reigna, stanęło pod znakiem zapytania. Wówczas wyszło bowiem na jaw, że Kyle Walker zdradził Annie Kilner z Lauryn Goodman , która w lipcu 2023 roku urodziła córkę. Jak można było się domyślać, to właśnie piłkarz jest ojcem dziewczynki.

Kiedy Annie Kilner dowiedziała się o niewierności męża, postanowiła wyrzucić do z domu. Co ciekawe, kiedy WAG reprezentacji Anglii podjęła tę decyzję, sama była w ciąży z piłkarzem. Czwarte już dziecko Kilner i Walkera przyszło na świat w drugi weekend kwietnia. Jak informują media, gwiazdor Premier League miał towarzyszyć ukochanej podczas porodu. "Zarówno mama, jak i dziecko są szczęśliwi i zdrowi. Kyle nie mógłby być szczęśliwszy, mając czterech chłopców i jest bardzo dumny z Annie. Był przy niej, kiedy rodziła. To nie było dla nich łatwe kilka miesięcy, ale Kyle robi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć Annie" - takie informacje przekazał dziennikarzom The Sun anonimowy informator.