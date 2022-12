Co za rewelacje o Mbappe! Wieszczą sensacyjny romans. Nie do wiary, z kim

Mundialowe rozgrywki zbliżają się ku końcowi. Przed nami jeszcze dwa ostatnie mecze: o trzecie miejsce (Chorwacja - Maroko, 17 grudnia godzina 16:00) oraz o zwycięstwo w tegorocznych mistrzostwach świata (Argentyna - Francja, 18 grudnia godzina 16:00). Szczególne emocje budzi zwłaszcza, rzecz jasna, drugi z tych pojedynków. Dla Polaków będzie miał charakter szczególny. I to nie tylko przez swoją wagę, ale również ze względu na fakt, że poprowadzi go nasz rodak, Szymon Marciniak .

Będzie on jednak na drugim planie. Pierwszy należy do piłkarzy. Kibice sporo obiecują sobie zwłaszcza po starciu już uznawanego za legendę Leo Messiego i będącego na dobrej drodze do obrania podobnej piłkarskiej drogi Kyliana Mbappe. Obaj panowie będą dopingowani nie tylko przez fanów, ale również przez swoich bliskich. Argentyńczyk od lat może liczyć na wsparcie żony, Antoneli Roccuzzo. Czy Francuz również ma podobne oparcie w bliskiej sercu kobiecie? To pytanie zadawane jest od miesięcy.

Życie uczuciowe zawodnika reprezentacji Francji i PSG owiane jest tajemnicą. Pod lupę wzięli je właśnie dziennikarze "Bilda".

Gramy rano: Czy można zatrzymać Mbappe? Sławomir Peszko analizuje. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Kylian Mbappe ma słabość do modelek? Media obiegły wieści dotyczące jego romansów

Niemieccy dziennikarze przypominają, że od pewnego czasu głośno jest o sensacyjnym romansie, jaki miał rzekomo nawiązać Kylian Mbappe. "Trzy miesiące temu spekulowano, że napastnik PSG spotyka się z transpłciową modelką Ines Rau" - informują. Kobieta jest starsza od piłkarza o osiem lat. "W sieci krążyło zdjęcie przedstawiające Mbappe na jachcie. Na fotografii niósł w ramionach Rau w bikini. Jednak autentyczność tych nagrań nigdy nie została potwierdzona. Francuskie media podały również, że tych dwoje widziano razem na festiwalu filmowym w Cannes w maju" - czytamy.

Kim jest Ines Rau? To pierwsza transpłciowa modelka, która znalazła się na okładce magazynu "Playboy". Było to w 2017 roku, a sprawa wywołała spore poruszenie. W kilku krajach numer ocenzurowano albo w ogóle go nie sprzedawano. Poza tym Rau ma za sobą epizody aktorskie. Wydała też autobiografię, w której opisała proces zmiany płci.

Czuję, że moja dusza jest wreszcie wolna, jakby zamek, który mnie tak długo trzymał w zamknięciu, otworzył się. Tym razem jestem kobietą ~ - wyznawała.

Ale to jeszcze nic! Według "Bilda" domniemany związek z Ines to już pieśń przeszłości. Teraz Mbappe ma być związany uczuciowo z inną modelką, 28-letnią Rose Bertram. Belgijka jest popularna w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi prawie milion osób. Kobieta często pojawia się na okładkach różnych pism, m.in. "Vogue'a", "Women's Health" i "Grazii". Można ją też zobaczyć w kampaniach wielu popularnych marek odzieżowych i kosmetycznych. Prywatnie wychowuje dwoje dzieci. Do niedawna była w długoletnim związku z Gregorym van der Wielem, holenderskim piłkarzem, który grał m.in. w PSG, Cagliari Calcio i Toronto FC. W ostatnim z tych klubów w 2019 roku zakończył karierę.

Mimo przeciwności losu Rose postawiła na swoim i spełniła marzenie o karierze w modelingu. "Pamiętam, kiedy zaczynałam, ludzie mówili mi, że to się nigdy nie uda. Powiedzieli mi, że nigdy nie dostanę dużych kontraktów, ponieważ nie jestem wystarczająco wysoka i nie mam szczupłej, modnej sylwetki" - opowiadała w "Vogue".

Zupełnie inaczej w świecie futbolu zaczynał Mbappe. Przed laty grał w Monaco razem z Kamilem Glikiem. Po czasie polski obrońca wspominał, że od razu było widać, że przed tym piłkarzem kariera stoi otworem. "Pamiętam, jak przyjechałem do Monaco w 2016 roku, trochę później ze względu na Euro, a on jeszcze kilka dni po mnie, bo jako 17-latek wygrał mistrzostwa Europy U-19. Od razu było widać, że to zawodnik z innej bajki. Z miejsca było czuć, że maksymalnie sezon, może dwa wytrzyma w Monaco i pójdzie wyżej, że nie ma szans, żeby go zatrzymać. Inny poziom" - opowiadał w "Przeglądzie Sportowym".

