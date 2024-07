Co za niespodzianka. Gwiazda Eurowizji wystąpi na meczu Ekstraklasy

Blanka Stajkow wystąpi na meczu Esktraklasy

W środowy wieczór Śląsk Wrocław przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w przerwie meczu z Lechią na murawie wystąpi Blanka Stajkow, a więc młoda artystka, która reprezentowała Polskę podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. 25-letnia piosenkarka znana jest jednak nie tylko ze swojego eurowizyjnego hitu "Solo". W swoim repertuarze ma także takie przeboje jak m.in. "Boys Like Toys", "If U Want Me", "Rodeo" czy "Cara Mia".