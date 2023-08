Clara Chia Marti nie będzie zadowolona. Shakira i Pique podjęli decyzję

Shakira i Gerard Pique po zakończeniu trwającego 12 lat związku przez wiele miesięcy walczyli ze sobą o prawo do opieki nad dziećmi. Ostatecznie dzięki pomocy sądu byli kochankowie doszli do porozumienia - zdecydowano bowiem, że synowie pary zamieszkają z Kolumbijką. Ta jednak w ostatnim czasie skutecznie utrudniała Pique kontakty z synami. Teraz sportowiec i piosenkarka w końcu doszli do porozumienia, na ich ustaleniach mocno ucierpi jednak obecna partnerka Hiszpana.