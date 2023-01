Ciężkie chwile w życiu Szymona Marciniaka. "Serce pracowało inaczej"

Kilka dni temu został laureatem plebiscytu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) na najlepszego sędziego 2022 roku. W głosowaniu zdobył 150 punktów, co pozwoliło mu objąć prowadzenie.

"Został pierwszym polskim sędzią głównym, który poprowadził finał mistrzostw świata i to niespełna kilkanaście miesięcy po tym, jak został zmuszony do opuszczenia mistrzostw Europy z powodu problemów zdrowotnych. Co za osiągnięcie Szymona Marciniaka!" - czytamy na stronie organizacji.