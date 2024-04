Chwile grozy rodziny Harry'ego Kane'a. Dzieci piłkarza trafiły do szpitala

Na razie jednak nie wszystko idzie po myśli 33-krotnego zdobywcy tytułu Mistrza Niemiec. Drużyna zajmuje obecnie drugie miejsce w rozgrywkach Bundesligi, natomiast w Lidze Mistrzów podopieczni Thomasa Tuchela walczyli we wtorek na wyjeździe z Arsenalem Londyn . Starcie zakończyło się wynikiem 2:2. Nie brakowało kontrowersji w tym spotkaniu. Wiele emocji wzbudziła sytuacja w drugiej połowie meczu . Wówczas "Kanonierzy" rozpoczęli grę z piątego metra. Arbiter użył gwizdka, David Raya kopnął piłkę do Gabriela , który... złapał ją w ręce.

"Sędzia popełnił błąd. Zdaję sobie sprawę, że to była dziwna sytuacja, ale sędzia gwiżdże, bramkarz kopie piłkę i obrońca łapie ją w ręce. Najbardziej zdenerwowały nas jednak tłumaczenia arbitra na murawie. Powiedział, że to był szkolny błąd i za coś takiego nie da rzutu karnego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Przecież to okropne tłumaczenie. Co za różnica, jakiego typu był to błąd? Jesteśmy źli, bo to była kluczowa decyzja" - mówił zdenerwowany szkoleniowiec Bayernu.