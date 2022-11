W dzień spotkania pojawiły się obawy Chilijczyków . Wszystko przez wydarzenia, które miały miejsce we wsi Przewodów . Rywale "Biało-Czerwonych" obawiali się, że do środowego spotkania nie dojdzie. Jak się jednak okazało, wydarzenia te nie wpłynęły na organizację meczu.

Ukochana Arturo Vidala zachwyca w sieci

Na brak wsparcia nie będą mogli narzekać także rywale Polaków. Choć nie wiadomo, czy drugie połówki Chilijczyków pojawią się na meczu, bez wątpienia będą one trzymać kciuki za swoich partnerów i mężów. Spośród chilijskich WAGs z pewnością wyróżnia się Sonia Isaza , która do tego grona dołączyła stosunkowo niedawno.

To co połączyło Vidala i jego partnerkę to w pewnością miłość do sportu. Oboje uwielbiają aktywność fizyczną, co można wywnioskować nie tylko ze zdjęć Izary, ale także jej opisie na Instagramie, w którym deklaruje: "Kocham siłownię".