Polskie środowisko piłkarskie już na początku wojny w Ukrainie wysłało do do świata jasny sygnał - w obliczu zbrojnej agresji Rosji nasi piłkarze nie zagrają z reprezentacją tego kraju w barażu o mundial w Katarze. Takie twarde stanowisko przekazał Cezary Kulesza, prezes PZPN. Podpisali się pod tym kadrowicze z Robertem Lewandowskim, Kamilem Glikiem i Grzegorzem Krychowiakiem na czele.

Ostatni z nich nie tylko nie chciał wybiec na murawę obok Rosjan w meczu reprezentacyjnym, lecz w ogóle nie miał zamiaru występować w rozgrywkach organizowanych przez rosyjski związek piłkarski. Krychowiak od wielu lat gra w tamtejszej Premjer-Lidze. Najpierw (od 2018 roku) był zawodnikiem Lokomowitu Moskwa, a następnie (w 2021 roku) związał się kontraktem z Krasnodarem.

Polak był zdeterminowany, by wyjechać z Rosji i dopiął swego. Co prawda sprawy nie potoczyły się do końca po jego myśli ( miał optować za rozwiązaniem kontraktu , a ostatecznie zgodzono się na wypożyczenie), ale faktem jest, że oficjalnie ogłoszono jego przenosiny do ligi greckiej . Zasilił szeregi klubu AEK Ateny.

AEK Ateny zapowiada prezentację Grzegorza Krychowiaka

Żona Grzegorza Krychowiaka wypowiedziała się w temacie wojny w Ukrainie. Fala komentarzy z prośbą

Krychowiak potwierdził w mediach społecznościowych, że zaczyna "nowy rozdział" w swoim zawodowym życiu. Może przy tym liczyć na wsparcie najbliższej osoby, żony. On i Celia są razem od wielu lat. W 2019 roku wzięli ślub.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Celia Krychowiak nie wypowiadała się publicznie nie tylko w sprawie rosyjskiej agresji, ale w ogóle niczego nie publikowała na Instagramie. Teraz to się zmieniło.

Modelka udostępniła minimalistyczne zdjęcie z hasłem: "Wyobraź sobie pokój". Fotografię dopełniła poruszającym opisem dotyczącym pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy i dla Ukraińców. Umieściła też ikony w niebiesko-żółtych barwach.

Ponieważ jesteśmy ludzkością... Moje serce, jako człowieka, kieruje się do wszystkich ludzi i rodzin, które przeżywają najgorsze. Możemy indywidualnie robić małe rzeczy, które mogą okazać się bardzo pomocne. Mamy to w sobie i bardzo emocjonalnie reaguję, gdy widzę zaangażowanie zarówno dużych firm jak i osób prywatnych - napisała.

Na wpis zareagowało mnóstwo internautów, w tym sporo ludzi z Ukrainy. W komentarzach proszą żonę Krychowiaka, by ta wykorzystała swoją rozpoznawalność i próbowała wywrzeć nacisk na polityków. "Polska może być następna, proszę, pomóż w temacie zamknięcia nieba nad Ukrainą" - pisze jedna z komentujących, a tego typu uwag i apeli jest znacznie więcej.

Grzegorz Krychowiak będzie rywalizował o miejsce z Damianem Szymańskim

