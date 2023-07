Cała prawda o majątku Anny Lewandowskiej. Zawdzięcza swój sukces Robertowi?

Po pierwsze sport i rywalizacja, do której przywykła oraz dyscyplina, której wymagało od niej wyczynowe trenowanie karate. Drugą sprawą są doświadczenia z dzieciństwa, które ukształtowały ją jako kobietę. Ona wyniosła z domu obraz, w którym kobieta, czyli matka, będąc osobą wykształconą, mającą swoją firmę producencką, zrezygnowała z pracy. Mąż, który lepiej zarabiał, poprosił ją, żeby zajęła się domem i dziećmi. Finalnie skończyło się to źle, bo ojciec Lewandowskiej pewnego dnia odszedł z domu, a wraz z nim pieniądze. (...) Rozmawiałyśmy o tym dłużej, gdy pojechałam do niej do Barcelony na wywiad. Jej zdaniem każda kobieta powinna pracować, bez względu na to, ile zarabia jej mąż. Nawet jeśli ten mąż jest milionerem, gwiazdą, gwarantuje jej luksusowe życie. Kobieta powinna pracować, żeby mieć swoje pieniądze. Lewandowska pracuje, żeby być osobą niezależną. Myślę, że to jest kwestia traumy z dzieciństwa, która zaowocowała jej pędem do niezależności

~ podsumowała autorka.