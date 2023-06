Były reprezentant Polski radzi Santosowi po blamażu. "Powinien z kwiatami"

Nie tak "Biało-Czerwoni" chcieli rozpocząć wakacje. Po wygranym starciu z Niemcami na PGE Narodowym (1:0), przyszedł czas na mecz z Mołdawią w Kiszyniowie. W pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że spotkanie zakończy się zwycięstwem gospodarzy. A jednak. Po zmianie stron rywale złapali wiatr w żagle i to oni ostatecznie cieszyli się z wygranej. Z kolei nasi kadrowicze są teraz w bardzo trudnym położeniu przed dalszą częścią walki o awans na mistrzostwa Europy 2024. Nie mogą pozwolić sobie na kolejne straty punktów.

Były reprezentant Polski nie zamierzał gryźć się w język. Zarzuca Fernando Santosowi jedno. "Trudno oszukać"

"Nie chce mi się znów roztrząsać tego, że duet Jakub Kiwior - Jan Bednarek , a szczególnie druga połowa w wykonaniu tej dwójki, nie daje choćby cienia gwarancji na stabilną defensywę, którą trudno oszukać i wbić gola. Kamil Glik jest przewidywalnym, twardym facetem i dodatkowo potrafi huknąć w szatni na kolegów, a jeśli zajdzie potrzeba, zrobi to także na boisku. Przy nim Kiwior szybciej stałby się obrońcą dobrym jak kawior, a Bednarkowi pomoc Glika a pewno bardzo by się teraz przydała" - mówił 49- letni mężczyzna w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Zdaniem Kałużnego, dobrze by było, gdy Santos w ramach pokuty powitał gracza symbolicznym prezentem w kadrze. "Teraz powinien z kwiatami podbić do Kamila. Były szykowane na jego benefisowe spotkanie z reprezentacją, a teraz w sam raz przydadzą się do przeprosin i ponownego zaproszenia go do reprezentacji, które powinien wystosować sam selekcjoner" - dodał były polski piłkarz.