Były reprezentant Polski bez ogródek o decyzji Grzegorza Krychowiaka. "Zrobił to na własnych warunkach"

"Grzegorz zrobił to na własnych warunkach, tak jak chciał i ja składam mu za to gratulacje. To nie jest tak, że przestał być powoływany, bo w dwóch ostatnich meczach wyszedł w pierwszym składzie i dobił do 'setki'. Jest w prestiżowym, sześcioosobowym gronie z takim dorobkiem. To fantastyczna sprawa, jeśli można odejść z kadry przy własnej decyzji "- tłumaczył były piłkarz, a obecnie ekspert futbolu.