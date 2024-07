Były piłkarz świętował urodziny u boku żony. Jest on niego sporo młodsza

Christian Vieri nie jest postacią anonimową dla fanów włoskiego futbolu. Urodzony w 1973 roku w Bolonii gwiazdor swego czasu uważany był za jedną z największych gwiazd reprezentacji Włoch, jednak znacznie bardziej imponujące sukcesy odnosił on w piłce klubowej. W ciągu swojej kariery miał on okazję reprezentować barwy takich zespołów jak m.in. Juventus, AC Milian, Atletico Madryt, czy ACF Fiorentina. W 1999 roku zdecydował się na transfer do Interu Mediolan, co zdecydowanie było jego najlepszą decyzją w całej karierze. Jako zawodnik tego klubu brylował na arenach międzynarodowych przez sześć lat i zdobył w tamtym czasie 121 bramek. Nic więc dziwnego, że po dzień dzisiejszy nazywany jest symbolem Interu.

Reklama