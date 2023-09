Były piłkarz przegrał walkę z rakiem. Niedawno oświadczył się ukochanej

Daisy, planowałem to od zeszłego roku. Nie do końca to miałem na myśli, kiedy chciałem ci powiedzieć, co do ciebie czuję i jak mógłbym cię o to zapytać! Od chwili, gdy cię poznałem, wiedziałem, że jesteś inna pod każdym względem, zmieniłaś mnie na lepsze, poznałem cię jako chłopiec i stoję tu teraz jako mężczyzna. (...) Nie znam ani jednej osoby, która zrobiłaby to samo, co ty i zniosłaby to, co ty znosiłaś, i dlatego wiem, że nigdy nie chciałbym spędzić życia bez ciebie! Obiecuję, że będę walczyć ze wszystkich sił, aby móc zobaczyć, jak kroczysz w kierunku ołtarza i obiecuję, że każdego dnia będę ci przypominać o mojej miłości, tak długo, jak żyję!

~ napisał na Instagramie, chwaląc się kibicom udanymi zaręczynami.