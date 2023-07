Były kolega Lewandowskiego odnalazł miłość. Jego ukochana zachwyca urodą

Memphis Depay w ostatnich latach miał okazję zdobyć ogromne doświadczenie - występował on bowiem w lidze holenderskiej, angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej. Przez pewien czas Holender był klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego. 29-latek bowiem grał w klubie FC Barcelona, gdy do ekipy dołączył kapitan reprezentacji Polski. Panowie nie nacieszyli się jednak długo występami w barwach tej samej drużyny - Depay bowiem w styczniu tego roku przeniósł się do Atletico Madryt.