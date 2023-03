Była żona Rzeźniczaka oczarowała Cristiano Ronaldo? Wymowna reakcja Polki

Edyta Zając od lat zachwyca swoją urodą i bez wątpienia należy do grona najpiękniejszych kobiet w polskich showbiznesie. Kobieta sporą rozpoznawalność zyskała w 2014 roku, kiedy to wystartowała w konkursie Miss Polonia. Udało jej się nawet awansować do finału, jednak ten został finalnie odwołany. Łodzianka dała się też poznać kibicom polskiego futbolu - w 2016 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Jakubem Rzeźniczakiem. Para rozstała się jednak po niespełna czterech latach małżeństwa, gdy w sieci pojawiły się doniesienia o romansie piłkarza z prawniczką Eweliną Taraszkiewicz. Największą popularność Polka zyskała jednak dzięki pracy modelki.