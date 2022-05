Moje jedyne dziecko jest śmiertelnie chore, a ja bez pomocy nie jestem w stanie mu pomóc. Historii Oliwierka nie muszę przedstawiać. (...) U mojego syna pojawiły się również przerzuty w jednym organie, ale na szczęście nie powiększają się dzięki chemioterapii. Po ostatnim tomografie lekarze zaobserwowali, że zmiany te zmniejszają się co utwierdziło ich, że proces leczenia, który wdrożyli, przynosi efekty. Sama zmiana w wątrobie również zmniejsza się, co daje wielką nadzieję, że Oliwier niedługo zostanie zoperowany. (...) Niestety jestem zmuszona po raz kolejny prosić Was o wsparcie. Dlatego też odważyłam się ponownie otworzyć zbiórkę. Nie jestem w stanie samodzielnie zapewnić kontynuacji leczenia mojemu dziecku

- można wyczytać w opisie zbiórki.