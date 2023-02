Niedawne osobiste wyznanie reprezentanta Czech i zawodnika Sparty Praga (wypożyczonego z Getafe ) obiegło świat. Szybko zrobiło się o nim głośno. "Cześć, tu Jakub Jankto. Jak każdy mam swoje mocne i słabe strony. Mam rodzinę, przyjaciół. Mam pracę, którą wykonuję najlepiej, jak potrafię. Profesjonalnie i z pasją. Chcę żyć w poczuciu wolności, bez strachu, bez uprzedzeń. Bez przemocy, ale z miłością. Jestem gejem i nie chcę się z tym dłużej ukrywać" - powiedział Jakub Jankto do kamery.

Głos zabrał m.in. Neymar . "To ważny dzień. Każdy jest wolny, powinno być mniej uprzedzeń, niezależnie od tego, czy jest to homofobia, rasizm czy jakakolwiek dyskryminacja. Każdy człowiek powinien mieć swobodę robienia tego, co chce" - stwierdził.