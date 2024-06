Były zawodnik klubu FC Barcelona nie miał zamiaru niczego ukrywać i na krótko po zakończeniu miłosnej relacji z Shakirą zaczął pojawiać się w miejscach publicznym u boku nowej wybranki - 25-letniej Clary Chii Marti. Nie spodobało się do artystce z Kolumbii, która w odwecie napisała kilka piosenek o swoim byłym partnerze. Przez kolejne miesiące byli kochankowie publicznie wbijali sobie szpilki, jednak z czasem sytuacja nieco się uspokoiła. Aż do teraz.

Gerard Pique udostępnił w sieci numer Shakiry. Tym razem przesadził?

Gwiazdor szybko pożałował swojej decyzji i usunął wpis, jednak zanim to zrobił, wielu internautów i dziennikarzy zdążyło go już zobaczyć. Wiele wskazuje na to, że artystka otrzymała tego dnia wiele niespodziewanych telefonów. Wkrótce potem bowiem numer jej został odłączony od sieci i do tej pory pozostaje nieaktywny.