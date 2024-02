Burza pod wpisem Anny Lewandowskiej. Tym razem przesadziła? "Tragedia"

Anna Lewandowska od wielu już lat zaliczana jest do grona najpopularniejszych piłkarskich WAGs na świecie. Polka jednak, w porównaniu do wielu "koleżanek po fachu", swoją rozpoznawalność zawdzięcza jednak nie mężowi, a własnym sukcesom zawodowym. 35-latka bowiem w przeszłości spełniała się jako zawodniczka karate i z dumą reprezentowała nasz kraj na arenach międzynarodowych. W całej swojej karierze wywalczyła aż 38 medali . Po zakończeniu kariery sportowej ukochana Roberta Lewandowskiego zmieniła nieco swoje plany dotyczące życia zawodowego i została trenerką fitness.

Anna Lewandowska wywołała ogromne poruszenie. Wszystko przez jeden wpis

Pod wpisem "królowej polskich WAGs" zawrzało. Wiele kibiców stwierdziło, że tym razem zdecydowała się ona na zbyt śmiałą stylizację. "Aniu, zachowaj godność i klasę. Nie musisz jak Choda tyłka pokazywać", "Dlaczego?", "Raczej na plac Pigalle", "Dramat", "Przepraszam Anno, ale zapomniałaś spodni", "To już zjeżdża po równi pochyłej", "To nie wygląda dobrze", "Nie chodzi o godność i klasę, no ale kurde czemu te baby tyłki pokazują.....czy to musi być główny kadr?", "Jak ona się ubrała?", "Tragedia" - takie komentarze pojawiły się pod zdjęciami Lewandowskiej w paryskiego tygodnia mody.