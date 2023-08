Burza pod ostatnim wpisem Lewandowskiej. Fanka nie mogła się powstrzymać

Anna Lewandowska skrytykowana przez fankę. Poszło o jedno zdjęcie

Anna Lewandowska na krótko po przeprowadzce do Barcelony odkryła w sobie miłość do bachaty. 34-latka ten taniec trenuje już od ponad roku, a filmikami z zajęć chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Co ciekawe, piłkarz Barcelony wielokrotnie już dołączał do ukochanej na parkiecie, a swoimi umiejętnościami tanecznymi pochwalił się m.in. podczas drugiego ślubu.