Burza pod najnowszym wpisem Anny Lewandowskiej. Nie mogą darować jednego

Porażką 3:1 w meczu przeciwko Francj reprezentacja Polski żegna się z mundialem w Katarze. Ale wstydu nie ma. Wręcz przeciwnie. Nie dość, że "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy od 36 lat zdołali awansować z fazy grupowej mistrzostw świata do dalszego etapu rozgrywek, to jeszcze w pojedynku z Francuzami, którzy są jednymi z faworytów do wygrania całych zawodów, walczyli jak równy z równym.