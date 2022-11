Burza medialna wokół Ronaldo trwa. Matka piłkarza przerywa milczenie

37-latek kilka dni temu udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi. Wybitny piłkarz opowiedział w nim m.in. o tragedii, jaka spotkała jego rodzinę, a więc o śmierci swojego synka . Nie to wywołało jednak największe poruszenie. Ronaldo nie gryzł się w język i otwarcie uderzył w swojego obecnego pracodawcę . Portugalski napastnik powiedział wprost, co sądzi o władzach Manchesteru United oraz o szkoleniowcu Eriku ten Hagu .

Mama Cristiano Ronaldo w wymowny sposób komentuje aferę z udziałem syna

Kobieta udostępniła w mediach społecznościowych wpis jednego z dziennikarzy, Luisa Osorio, w którym zwrócił się on do Ronaldo i otwarcie skrytykował trenera Manchesteru United. "Jeśli chodzi o Holendra, który prowadził Cię przez ostatnie kilka miesięcy, po prostu chce mi się śmiać. Jak on może porównywać się do Ciebie. Jak mówi Alberto Jardim, powiedz mu, żeby spier*****. Wiem, że już to pewnie zrobiłeś, ale warto to powtórzyć" - napisał.