Bramkarz PSG walczy o powrót do zdrowia. Jego żona przekazała nowe informacje

Maj był wyjątkowo udanym okresem dla piłkarzy Paris Saint-Germain. "Les Rouge-et-Bleu" wywalczyli mistrzostwo kraju, a Christophe Galtier dał swoim podopiecznym kilka dni wolnego, by mogli oni świętować tak ogromny sukces w gronie najbliższym. Z krótkiego urlopu skorzystał także bramkarz "Les Parisiens", Sergio Rico. Hiszpan wrócił do kraju, by spędzić trochę czasu z rodziną i przyjaciółmi. Niestety, nikt nie mógł podejrzewać, że tak szczęśliwy miesiąc szybko zamieni się w istny koszmar.