Przyznam szczerzę, że pamiętam ten moment, kiedy widziałem już tę końcówkę jego ojca – bo niestety to była ciężka choroba. Mieliśmy znajomych lekarzy, którzy go badali. Tylko raz poprosiłem Sousę. Powiedziałem do niego: Słuchaj, musisz zrobić jedną rzecz. Powołaj Zalewskiego na mecz z San Marino i wystaw go na ostatnie 20-30 minut, to będzie nasz zawodnik w przyszłości. Za dwa miesiące, miesiąc, może za pół roku będzie to piłkarz kadry, a ojciec tego nie dożyje. Weź go wystaw. I tak się też stało

~ wyznał były prezes na kanale "Foot Truck".