W czerwcu Thibaut Courtois pochwalił się w mediach społecznościowych ważnym momentem w jego życiu. Belgijczyk po ponad roku związku oświadczył się swojej partnerce, izraelskiej modelce Mishel Gerzig. Bramkarz Realu Madryt wraz z ukochaną mieszka obecnie w Hiszpanii i wychowuje dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa - Adrianę i Nicolasa.

Gerzig udzieliła niedawno obszernego wywiadu dla magazynu "Menta", w którym opowiedziała o związku z gwiazdorem Realu Madryt i przygotowaniach do ślubu. Modelka zdobyła się także na wyjątkowo emocjonalne wyznanie, o którym nigdy wcześniej prawie nikomu nie mówiła.

Mishel Gerzig pochodzi z Izraela, gdzie służba wojskowa obowiązuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Ukochana Courtoisa zdradziła, że służyła na statku poszukiwawczo-ratowniczym marynarki wojennej. W tamtym okresie kobieta zaczęła zmagać się z problemami zdrowotnymi. Ucierpiało szczególnie jej zdrowie psychiczne.

W wieku 20 lat zaczęłam mieć napady lękowe. Odbyłam znaczącą służbę wojskową z ogromnym poświęceniem. Raz lecąc do pracy, miałam ogromny atak lęku. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Miałam trudności z oddychaniem. Całe moje ciało było zdrętwiałe, puls przyspieszył i widziałam czerń przed oczami. Myślałem, że umrę, że mam atak serca - wyjawiła.

Modelka szybko znalazła pomoc wśród rodziny i znajomych, teraz wykorzystuje swoje doświadczenia by pomagać innym. 25-latka często opowiada o atakach lękowych w mediach społecznościowych. "W okresach stresu presja powraca, ale dziś wiem, jak ją rozpoznać, gdy nadejdzie, zadbać o siebie, odpuścić i zrobić to, co dla mnie działa" - powiedziała.

Zdjęcie Thibaut Courtois i Mishel Gerzig / Catherine Ivill / Getty Images

