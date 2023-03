Filip Marchwiński zadebiutował w Lechu Poznań w sezonie 2018/2019 w meczu przeciwko Zagłębiu Sosnowie c. Marchwiński w swoim pierwszym spotkaniu w PKO BP Ekstraklasie zdobył bramkę stając się tym samym najmłodszym strzelcem gola w historii w niebiesko-białych barwach .

Filip Marchwiński bohaterem Lecha Poznań

Filip Marchwiński w ostatnim czasie przeżywa prawdziwe wzloty i upadki . Jeszcze kilka tygodni temu kibice domagali się, by piłkarz Lecha wylądował na trybunach . Wszystko przez fatalne pudło w meczu z Bodo Glimt. Marchwiński mógł zdobyć "złotego gola", niestety piłka uderzyła w poprzeczkę .

Młody piłkarz Lecha w meczu z Djurgardens Sztokholm strzelił kluczowego gola na 2-0 . Tym samym poznaniacy mają duże szansę na awans do 1/4 finału Ligi Konferencji. Ustalając wynik z wicemistrzami Szwecji zamknął usta krytykującym go kibicom .

Marchwiński ma wiele powodów do radości po spotkaniu z Djurgardens.

Marchwiński ma wiele powodów do radości po spotkaniu z Djurgardens. / Newspix

Filip Marchwiński znalazł się w zestawieniu The Guardian pt. Next Generation, skupiającego 60 najlepszych piłkarzy z danego rocznika. To wciąż młody piłkarz, który ma zaledwie 21 lat. Fanom nie pozostaje nic innego, jak liczyć na dobre występy Marchwińskiego w meczach Lecha.